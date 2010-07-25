Россия прекратила участие в операции НАТО в Средиземном море

Участие России в морской антитеррористической операции НАТО в Средиземном море "Активные усилия" приостановлено, сообщил РИА Новости в воскресенье высокопоставленный представитель Главного штаба ВМФ РФ.

Операция НАТО "Активные усилия" проводится в Средиземноморье после террористической атаки сентября 2001 года в США. Она предусматривает участие кораблей НАТО в обеспечении режима безопасности судоходства в акватории Средиземного моря.

"Участие кораблей России в обеспечении безопасности судоходства в районе Африканского Рога компенсирует неучастие России в "Активных усилиях". На сегодняшний день жизни моряков угрожают в большей степени не в Средиземном море, а в Аденском заливе", - сказал адмирал.

Он подчеркнул, что Россия и сегодня, и в дальнейшем будет сотрудничать на международной арене в вопросах безопасности судоходства и мореплавания.

"В настоящее время для нас наиболее актуальными являются две операции: борьба с пиратством в Аденском заливе и "Черноморская гармония", где ВМФ России и ВМС Турции обеспечивают безопасность нахождения иностранных судов в Черном море", - сказал собеседник агентства.