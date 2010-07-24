Путин рассказал, что будет с фигурантами "шпионского скандала"

Премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил, что встретился с депортированными из США россиянами, фигурантами "шпионского скандала".

На встрече с журналистами в Форосе в резиденции украинского президента, отвечая на вопрос, встречался ли он с разведчиками, Путин сказал: "Я с ними встречался... Мы говорили с ними о жизни".

На просьбу корреспондентов рассказать, действительно ли во время встречи он пел с ними песни в караоке: "Пели, но не в караоке, а под живую музыку, пели "С чего начинается Родина".

Путин также подтвердил, что среди разведчиков была и Анна Чапмен.

"Здесь комментировать особенно нечего. Я сказал уже о том, что это результат предательства, а предатели всегда плохо кончают, они кончают, как правило, либо от пьянки, либо от наркотиков, под забором. Вот недавно один примерно так закончил свое существование. И непонятно, ради чего", - приводит слова премьер-министра РИА "Новости".

Он также подтвердил, что знает всех предателей поименно.

На вопрос, собирается ли он их наказывать, бывший кадровый разведчик сказал: "Это некорректный вопрос, он не решается в процессе пресс-конференции. Они живут по своим законам, и эти законы всем спецслужбам хорошо известны".

На вопрос, какова будет судьба разведчиков в дальнейшем, премьер отметил: "Уверен, что они будут работать на достойных местах, уверен, что у них будет интересная и яркая жизнь.

"Судьба у этих людей (разведчиков) очень тяжелая, у каждого из них... Только представьте: во-первых, нужно освоить язык на уровне родного, думать, говорить на нем, выполнять то, что предписано заданием в интересах своей Родины в течение многих-многих лет, не рассчитывая на дипломатическое прикрытие, подвергая каждодневной опасности себя и своих близких, которые даже не знают о том, кем вы являетесь и на кого работаете", - сказал председатель российского правительства.

"Не моя задача оценивать их работу, это должны делать специалисты, их руководители и конечные потребители информации подобного рода, Верховный главнокомандующий - президент Российской Федерации", - подчеркнул Путин.