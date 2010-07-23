Таиланд купит 121 украинский бронетранспортер

Армия Таиланда намерена потратить неизрасходованные средства своей части военного бюджета на покупку 121 украинского бронетранспортера, пишет газета Bangkok Post.

По данным постоянного секретаря Министерства обороны Таиланда Апичарта Пенкитти, военное ведомство уже одобрило планы армии. Сумма возможной сделки составит 4,6 миллиарда бат (142,5 миллиона долларов).

В 2007 году Таиланд уже приобрел у Украины 96 бронетранспортеров БТР-3Е1 на четыре миллиарда бат, однако пока не получил заказанные машины. Этот контракт находится на стадии исполнения. По сведениям Министерства обороны Украины, задержка поставки БТР связана с тем, что Германия отказалась поставлять комплектующие военного назначения. По этой причине сборка БТР для Таиланда не завершена. Министерство обороны Таиланда объясняет сохраняющуюся заинтересованность в украинских БТР их дешевизной.

Какие именно бронетранспортеры намерен приобрести Таиланд в рамках нового контракта, не уточняется, замечает Лента.ру. В настоящее время в Украине производятся новые БТР-4. В частности, поставки этих машин Ираку начнутся в октябре 2010 года. Передача бронемашин будет осуществляться в рамках контракта, заключенного с правительством Ирака в августе 2009 года. В общей сложности Ирак должен получить 420 БТР-4 на 500 миллионов долларов.