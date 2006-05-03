Америка хочет, чтобы Путин смирился

Россия должна признать, что у США есть законные интересы на постсоветском пространстве.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявила госсекретарь США Кондолиза РАЙС в Вашингтоне в ходе встречи с редакторами американских газет.

«Мы хотим, чтобы русские признали, что у нас есть законные интересы и свои отношения с их соседями, даже если эти страны были когда-то частью Советского Союза. Я знаю, иногда это трудно сделать. Порой возникают подозрения по поводу наших отношений, например, с Украиной», - сказала К.РАЙС.

Госсекретарь подчеркнула, что Украина является независимым государством, с которым США намерены поддерживать хорошие отношения. «Мы также хотим, чтобы у нее были хорошие отношения с Россией», - добавила она.

К.РАЙС также признала, что события, происходящие сегодня внутри России, вызывают у США несколько большее беспокойство, чем ее внешняя политика. «Пресса в России не очень свободна, особенно электронные СМИ. Судебная система не создает впечатления очень независимой, по крайней мере, если судить по наиболее громким делам», - пояснила госсекретарь. Самой большой проблемой России К.РАЙС назвала концентрацию власти в Кремле.

Вместе с тем, госсекретарь считает позитивным тот факт, что американская сторона имеет возможность «довольно откровенно» обсуждать все эти вопросы с российскими официальными лицами. По ее словам, этому в немалой степени помогают хорошие личные отношения, установившиеся у нее с министрами иностранных дел и обороны России Сергеем ЛАВРОВЫМ и Сергеем ИВАНОВЫМ. К.РАЙС также обратила внимание на хорошие отношения между президентами Владимиром ПУТИНЫМ и Джорджем БУШЕМ.

Комментируя распространенное на Западе мнение о сворачивании демократии в России, РАЙС повторила свой известный тезис о том, что сегодняшняя Россия - далеко не тот Советский Союз, который она в свое время изучала. Однако, глава американского внешнеполитического ведомства США считает, что отказ от взаимодействия с Москвой в рамках «восьмерки» или Совета Россия-НАТО не принесет никаких положительных результатов для демократизации в России. «Я не вижу в этом смысла. Это ни к чему не приведет», - резюмировала К.РАЙС.