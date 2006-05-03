В связи с катастрофой самолета А-320 над Черным морем, в которой, по предварительным данным, погибли 113 человек, 5 мая в России и Армении будет объявлен траур, передает ИА «Новости-Армения».

Как сообщила пресс-служба Кремля, такое решение приняли президенты Владимир ПУТИН и Роберт КОЧАРЯН.

В ходе телефонного разговора глав государств, который состоялся сегодня, с обеих сторон было подчеркнуто, что это общая трагедия российского и армянского народов. В.ПУТИН и Р.КОЧЕРЯН выразили глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших граждан России и Армении.

Самолет А-320 авиакомпании «Армавиа» (бортовой номер 32009), выполнявший рейс из Еревана в Сочи, потерпел катастрофу над Черным морем в ночь на среду. На его борту находились 113 человек. По предварительным данным, все они погибли.

Авиакомпания сообщила, что на борту самолета А-320 находились 28 иностранных граждан, в том числе 26 россиян, 1 гражданин Грузии и 1 украинский гражданин.

Прокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерти двух и более лиц).