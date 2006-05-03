Иран взял Израиль в заложники

В случае американской агрессии против Ирана первой целью иранских военных станет Израиль, заявил в Тегеране контр-адмирал Мохаммад Ибрахим Дехкани.

"Мы уже неоднократно заявляли, что где бы США что-нибудь ни натворили (против Ирана), первой нашей целью станет Израиль", - сказал иранский военный.

При этом он отметил, что "Израиль не готов воевать с Исламской Республикой".

Дехкани также сообщил, что иранская армия "готова решительно противостоять американским бомбардировщикам В-52".

РИА "Новости"