Иран взял Израиль в заложники
09:01, 03 мая 2006Мир
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В случае нападения США первой целью иранских военных станет Израиль
В случае американской агрессии против Ирана первой целью иранских военных станет Израиль, заявил в Тегеране контр-адмирал Мохаммад Ибрахим Дехкани.
"Мы уже неоднократно заявляли, что где бы США что-нибудь ни натворили (против Ирана), первой нашей целью станет Израиль", - сказал иранский военный.
При этом он отметил, что "Израиль не готов воевать с Исламской Республикой".
Дехкани также сообщил, что иранская армия "готова решительно противостоять американским бомбардировщикам В-52".
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