Зачем Грузии СНГ

Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил правительству в течение одного-двух месяцев подготовить экономическое обоснование дальнейшего нахождения Грузии в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

По словам Саакашвили, правительству необходимо начать двухсторонние переговоры с членами СНГ по поводу визового режима и экономических взаимоотношений. Если выясниться, что никаких выгод от участия в содружестве у Грузии нет, то она может покинуть эту организацию, отметил президент.

Также Саакашвили заявил, что Россия пытается аннексировать Грузию, сообщает Газета.Ру. Для того, чтобы доказать свои слова, президент Грузии показал сообщение на мобильном телефоне от одной из российских сотовых компаний. Сообщение гласило "Добро пожаловать в состав Российской Федерации" и было разослано цхинвальскому населению.

Глава Грузии также отреагировал на запреты Роспотребнадзора на ввоз ряда продуктов из Грузии. Он заявил, что главная цель таких действий заключается в том, чтобы в Грузии наступил голод.

Ранее выход из состава СНГ предлагала спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. 11 апреля она заявила, что не видит смысла в том, чтобы продолжать оставаться одним из членов СНГ, поскольку ранее содружество связывали экономические отношения. Но Россия ввела запрет на ввоз ряда грузинских товаров. Особенно сильный скандал вспыхнул из-за запрета грузинских вин, который Роспотребнадзор ввел 27 марта и не отменил до сих пор.

25 января 2006 года Грузия уже вышла из состава Совета министров обороны стран СНГ. Тогда МИД Грузии объяснил это сменой политического режима в стране. Поскольку Грузия взяла курс на вхождение в НАТО, она не могла находиться в двух военных объединениях одновременно.

Лента.ру