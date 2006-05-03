В арабском интернете появится полноценный поиск

Полноценный поиск по арабскому интернету появится к концу 2006 года, сообщает агентство Reuters. Немецкая компания Seekport совместно с арабской As-Sawafi пообещали в последнем квартале 2006 года представить миру поисковый движок с учетом всех нюансов арабского языка, и составить конкуренцию Google.

В настоящее время Google, MSN и Yahoo предлагают лишь базовый поиск по интернету арабского мира. По словам управляющего Seekport Германа Хафермана (Hermann Havermann), на сегодняшний день ни одна из поисковых систем не реализует поиск на арабском языке в полном объеме, хотя насчитывается около 100 миллионов веб-страниц, написанных по-арабски.

По данным Madar Research, 65 процентов арабских интернет-пользователей не знают английского языка, таким образом, они предпочтут поисковую систему, которая наиболее полно учитывает правила их языка. По мнению Генриха Хафермана, ожидается рост арабского рынка интернет-рекламы до 150 миллионов долларов к 2008 году, хотя в настоящее время его объем не превышает 10 миллионов долларов, и компании хотят успеть заработать на быстро растущем рынке.

Лента.ру