Крушение аэробуса над Черным морем

При посадке в аэропорту Адлера потерпел катастрофу самолет А-320, выполнявший рейс из Еревана в Сочи. Самолет предположительно принадлежит авиакомпании "Армянские авиалинии". Крушение произошло в 3:15. На месте падения самолета работает оперативно-следственная группа. В ближайшее время начнется допрос диспетчеров авиаузла Адлера.

По данным МЧС России на борту погибшего А-320 находились 113 человек: 105 пассажиров, из них 6 детей и 8 членов экипажа.

По предварительным данным, при заходе на посадку командир экипажа связался с диспетчерами, которые из-за низкой облачности и плохой видимости посоветовали ему вернуться в Ереван. Командир экипажа согласился вернуться, но через несколько минут передумал и попросил вторую попытку. Диспетчер предложил ему на выбор две посадочные полосы с видимостью 100 и 360 м. Командир экипажа по каким-то причинам не справился с посадкой. Самолет упал в море на расстоянии 5-6 км от берега, где глубина составляет около 400 м.

На месте авиакатастрофы работают водолазы, однако они не могут погрузиться глубже 120 м. На море шторм 4 балла, идет проливной дождь.

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