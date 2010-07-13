Фидель Кастро принял участие в ток-шоу (фото)

Лидер кубинской революции Фидель Кастро дал первое за долгое время развернутое телеинтервью. Выступление Кастро, сообщает Associated Press, было показано 12 июля в рамках выходящего на кубинском телевидении ток-шоу "Mesa Redonda".

Кастро в телеинтервью изложил свою точку зрения на ряд актуальных международных событий, особое внимание уделив обострению отношений между КНДР и Южной Кореей, вызванному гибелью южнокорейского корвета "Чхонан", а также ситуации на Ближнем Востоке.

Интервью Кастро, отмечает AFP, первая почти за год обнародованная видеозапись с участием лидера кубинской революции. Телеинтервью, которое ретранслировали и западные каналы, включая CNN, позволяет сделать вывод о хорошем самочувствии 83-летнего Кастро, перенесшего в 2006 году хирургическую операцию. Кастро говорил чуть медленнее, чем до операции, однако его речь была четкой, и он уверено держался перед телекамерой.