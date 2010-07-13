Украина присоединится к Соглашению о перевозке опасных грузов

Регистр судоходства Украины присоединится к Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов внутренними водными путями. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, министерство инициирует включение Регистра судоходства Украины в список рекомендуемых Европейской экономической комиссией ООН классификационных обществ для признания в соответствии с Европейским соглашением о международных перевозках опасных грузов внутренними водными путями. Соответствующее ходатайство было рассмотрено во время заседания Комитета экспертов стран-участниц Соглашения в г. Франкфурт-на-майне (Германия).

По результатам заседания документы и объяснения от представителей Регистра в целом были признаны обстоятельными. Специалисты комитета отметили, что предоставленной Регистром информации достаточно для того, чтобы классификационное национальное общества стало участником Европейского соглашения о международных перевозках опасных грузов внутренними водными путями. Окончательное решение о присоединении будет принято комитетом экспертов после предоставления Регистром дополнительных документов.

Следующая встреча экспертов стран-участниц Европейского соглашения о международных перевозках опасных грузов внутренними водными путям состоится в январе 2011 года во время проведения очередного заседания Административного комитета ЕК ООН.