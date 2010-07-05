Новый взрыв на военном полигоне в России: погибли 6 человек

В России произошел очередной взрыв на военном полигоне, 6 человек погибло.

Об этом УНИАН сообщили в следственном комитете при прокуратуре РФ.

«3 июля 2010 года в районе села Верхкатунское в Бийском районе Алтайского края при производстве работ по утилизации боеприпасов на территории полигона одной из войсковых частей Сибирского военного округа произошел их взрыв. В результате погибли двое офицеров и четверо гражданских лиц», - говорится в сообщении.

По данному факту военным следственным отделом Следственного комитета по Бийскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Рязанской области России на полигоне в результате взрыва устаревших боеприпасов погиб военнослужащий, 31 пострадал.