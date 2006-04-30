Грузинам не хватило денег на Дженифер Лопес

Известная американская поп-певица и актриса Дженифер ЛОПЕС отклонила предложение Грузии относительно рекламы вина.

Как передает РБК, Грузия пригласила Дж.ЛОПЕС принять участие в рекламной акции, посвященной продвижению на рынке грузинского вина, однако предложение было отклонено, поскольку грузинские власти не смогли выполнить условия, выдвинутые "звездой".

Как ранее планировалось, правительство Грузии готово было заплатить Дж.ЛОПЕС 500 тыс. долл. за участие в рекламной акции, намеченной на 26 мая - День независимости Грузии. Согласно заявлению представителей грузинской Партии труда, часть этой суммы была бы оплачена винодельческими компаниями страны. Также планировалось провести благотворительный вечер с участием Дж.ЛОПЕС, доходы от которого пошли бы на оплату гонорара певицы.