Умер первый постсоветский президент Литвы

Бывший премьер-министр и президент Литовской Республики Альгирдас Бразаускас скончался в субботу, 26 июня, на 78-м году жизни. В Социал-демократической партии Литвы журналистам подтвердили, что экс-президент и премьер умер в своем доме в Вильнюсе после продолжительной болезни.

Альгирдас Бразаускас родился 22 сентября 1932 года. По образованию инженер-гидротехник, работал в строительстве, был министром промышленности стройматериалов, свыше десяти лет (1967-1977) зампред Госплана Литвы, столько же (1977-1987) секретарь ЦК Компартии Литвы и (1988-1989) ее первый секретарь. На этом посту инициировал отделение республиканской Компартии от КПСС и трансформации ее в Демократическую партию труда Литвы.

В 1992 году был избран председателем Сейма, а в следующем году стал первым постсоветским президентом Литовской Республики.

В 1998 году Бразаускас не стал баллотироваться на второй срок, но в 2001 году был утвержден на должность премьер-министра, которую занимал до лета 2006 года.