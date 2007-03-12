Выборы в России: конкуренцию путинцам составили только коммунисты

Из 14 регионов России, где в воскресенье прошли выборы в местные законодательные собрания, в 13-ти лидирует партия "Единая Россия", сообщает радио «Свобода».

В Ставропольском крае лидирует "Справедливая Россия", получив больше голосов как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.

В формировании местных органов власти в 14 регионах будут участвовать 7 партий - "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР, СПС, Аграрная партия и "Зеленые".

Преодолеть 7-процентный барьер во всех регионах удалось лишь "Единой России" и КПРФ.

Наблюдатели от различных партий сообщают о многочисленных нарушениях в ходе выборов и при подсчете голосов.