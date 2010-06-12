Правительство Киргизии рассматривает вопрос о мобилизации населения

Временное правительство Киргизии рассматривает вопрос о частичной мобилизации гражданского населения, сообщил представитель пресс-службы временного кабинета.

Как передает РИА Новости, ожидается, что в случае принятия декрета уже в воскресенье военкоматы республики начнут призыв военнообязанных.

В южной столице Киргизии Оше вторые сутки происходят межэтнические столкновения. Участники беспорядков - киргизы и узбеки - жгут машины, громят магазины, базары, а также жилые дома, на улицах бесчинствуют мародеры. В результате столкновений погибли более 70 человек, около тысячи получили ранения.

Временное правительство республики ввело чрезвычайное положение в Оше и ряде районов Ошской области, являющихся местами компактного проживания узбекской диаспоры, а также в городе Джалал-Абаде и Сузакском районе Джалалабадской области.

Региону, где живут сотни тысяч человек, грозит гуманитарная катастрофа. В Оше разбиты все магазины, ларьки, продовольствие завозят из соседней области, временные власти намерены использовать госрезерв, чтобы обеспечить людей продуктами.

Киргизия открыла государственную границу с Узбекистаном для прохода беженцев из зоны межэтнических столкновений. Идет эвакуация из Оша студентов, сессию они сдадут осенью.