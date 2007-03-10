Аргентина и Бразилия откажутся от доллара США

Аргентина и Бразилия откажутся от американского доллара при расчетах по двусторонним торговым соглашениям. Как сообщил в Буэнос-Айресе министр финансов Бразилии Гуидо Мантега, с июня текущего года все расчеты будут производиться в национальной валюте двух стран. "Это упростит торговлю и сократит посреднические расходы", - заявил Г.Мантега после встречи с министром экономики Аргентины Фелисой Мисели, передает Reuters.

Бразилия и Аргентина, наиболее экономически развитые страны в Латинской Америке, также намерены привлечь к данному соглашению Парагвай, Уругвай и Венесуэлу. Эти пять стран входят в южноамериканский торговый блок МЕРКОСУР.

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