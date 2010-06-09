Эксперты знают второго постороннего в кабине разбившегося Ту-154

Установлена личность второго постороннего человека, находившегося в кабине разбившегося 10 апреля самолета Президента Польши Леха Качинского.

Об этом УНИАН сообщили Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

В частности, МАК сообщает о выполнении работ «по сравнительному аудитивно-лингвистическому и фонетико-спектральному анализу двух фраз ранее неопознанного голоса человека, не являющегося членом экипажа, и аудиозаписи образца речи возможного человека, представленной польской стороной».

«Установлено (идентифицировано) второе конкретное лицо, не являющееся членом экипажа, которому принадлежат голос и речь, фразы которого зафиксированы аварийным бортовым самописцем и приведены в транскрипции переговоров», - говорится в сообщении.

В то же время МАК не называет имя этого человека.

Отмечается, что продолжаются работы по исследованию фонограмм записи переговоров в кабине экипажа, зафиксированных звуковым аварийным самописцем, с целью идентификации неопознанных голосов.

По информации МАК, исследования проводятся совместно с экспертами организации, специализирующейся на выполнении фоноскопических и фонографических экспертиз и исследований. Квалификация экспертов организации подтверждена сертификатами Государственного Учреждения Российский Федеральный Центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 19 мая председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна АНОДИНА сообщила, что в кабине польского Ту-154, который разбился под Смоленском, были посторонние люди.

Польское агентство РАР сообщило со ссылкой на источник, что одним из двух человек, которые заходили в кабину пилотов, был командующий ВВС Анджей Блазик. В то же время источник сказал, что голос другого человека не принадлежит директору дипломатического протокола Министерства иностранных дел Мариушу Казане.