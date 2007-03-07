Условия украинского персонала в Афганистане будут ”как в Ираке”

Украинский военный врач-анестезиолог в Афганистане будет получать денежное обеспечение в размере около двух тысяч долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что соответствующий указ о направлении миротворческого персонала в Афганистан подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, и вопрос технического обеспечения персонала рассматривал сегодня на своем заседании Кабинет Министров.

«Условия созданы такие, как для персонала в Ираке – принято соответствующее постановление», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что украинский персонал будет находиться в составе литовского контингента в Афганистане, и условия пребывания будут созданы совместно украинской и литовской сторонами.

По словам министра, 12-13 марта он будет находиться в Вильнюсе, где предусмотрено подписание соответствующих соглашений с министром обороны Литвы.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО отметил, что на заседании Кабмина рассматривался вопрос организации призыва во все силовые структуры. Запланировано призвать через военкоматы около 29 тыс. 900 человек, и на это будет выделено три млн. грн. А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что Президент подписал соответствующий указ о призыве на военную срочную службу.

Как сообщал УНИАН, 26 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ «О направлении миротворческого персонала Украины для участия в операции международных сил содействия безопасности в Исламской республике Афганистан».

В соответствии с указом, в Афганистан направляется миротворческий персонал из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины общей численностью до 10 человек.