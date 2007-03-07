Лукашенко собрался построить в Беларуси столицу арабских эмиров

Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность строительства вблизи одного из белорусских национальных парков целого туристического города. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам визита в ОАЭ.

"Очень интересная тема туризма. Я предложил построить в Беларуси своеобразный Абу-Даби. Мы готовы предоставить землю, возможно, где-то около наших национальных парков. Эмиратская сторона очень заинтересовалась этим предложением", - проинформировал президент.

Он также рассказал, что две страны договорились создать межгосударственную комиссию по сотрудничеству. "Через 60 дней наследный принц приедет в Минск, где предполагается подписание сразу нескольких соглашений о сотрудничестве в разных сферах. Создана межгосударственная комиссия, которую с белорусской стороны возглавляет госсекретарь Совбеза Виктор Шейман", - сообщил Лукашенко. По его словам, по результатам визита в ОАЭ "уже видны несколько крупных проектов общей стоимостью примерно 100 миллионов долларов".

Ранее сообщалось, что в рамках визита Лукашенко члены белорусской правительственной делегации подписали со своими коллегами из ОАЭ межправительственные соглашения о сотрудничестве в области средств массовой информации, о воздушном сообщении, о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере безопасности, о военно-техническом сотрудничестве и о сотрудничестве между Белорусским государственным университетом и Университетом ОАЭ.

Лента.ру