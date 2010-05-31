Саакашвили поздравил однопартийцев с победой

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ на основании данных экзит-полов сегодняшних выборов в местные органы власти уже поздравил правящую партию "Единое национальное движение" и кандидата в мэры Тбилиси, действующего главу города Гиги УГУЛАВА с победой.

Как передает РИА Новости, в воскресенье в Грузии прошли выборы, в том числе впервые в истории страны прямые выборы мэра Тбилиси, а также промежуточные парламентские выборы.

Экзит-полы провели две известные исследовательские компании - американская Edison Research и немецкая GFK. Результаты опросов, проведенных по Тбилиси, практически совпали. По предварительным данным экзит-полов, с большим отрывом на первое место выходит правящая партия и Г.УГУЛАВА.

По словам М.СААКАШВИЛИ, "окончательным результатом сегодняшних выборов является то, что демократия в Грузии одержала очередную победу".

Президент Грузии заявил, что на выборах была рекордно большая активность избирателей, за что он особо поблагодарил население страны.

ЦИК Грузии пока не объявил окончательные данные о явке избирателей. По данным на 17.00, проголосовали более 40% избирателей.