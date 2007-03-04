Парламентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися
17:03, 04 марта 2007Мир
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Сообщение ЦИК Абхазии
Центральная избирательная комиссия Абхазия признала выборы в Народное собрание (парламент) непризнанной республики состоявшимися. По информации ЦИК Абхазии, к настоящему времени явка на выборы составила около 42%.
Напомним, на 35 мест в парламент Абхазии претендуют 108 депутатов. Выборы проходят в 35 избирательных одномандатных округах по мажоритарной системе. О нарушениях избирательного законодательства пока ничего не сообщается. Ход выборов контролируют более 80 наблюдателей из 12 стран.
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