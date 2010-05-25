Лидер КНДР отдал приказ привести войска в боевую готовность

Лидер КНДР Ким Чен Ир отдал приказ привести войска страны в боевую готовность

По данным источников южнокорейских агентств, распоряжение было озвучено высокопоставленным представителем вооружённых сил КНДР. Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась после гибели в Жёлтом море в конце марта южнокорейского корвета. Тогда погибли 46 человек. Международная следственная комиссия пришла к выводу, что в судно попала северокорейская торпеда, выпущенная с подводной лодки.

Эхо Москвы