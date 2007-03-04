Саакашвили считает парламентские выборы в Абхазии «очередным беззаконием»

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ называет парламентские выборы в Абхазии «очередным беззаконием».

Как передает РИА «Новости», об этом он сказал сегодня, выступая перед военными на строящейся в регионе Шида Картли военной базе.

М.СААКАШВИЛИ также отметил, что международное сообщество не допустит "попытки узаконить беззаконие".

По словам М.СААКАШВИЛИ, до начала гражданской войны в Абхазии проживало до 530 тысяч человек.

"В результате кровопролитной гражданской войны в 1992-1993 годах оттуда было изгнано более 400 тысяч человек. Сейчас там проживает не более 100 тысяч человек. В этих условиях любая попытка узаконить беззаконие, обречена на провал", - сказал Президент Грузии.

Он также подчеркнул, что новое поколение грузин хочет примирения с абхазскими сверстниками и начать отношения с ними с чистого листа.

"Абхазские сепаратисты надеялись, что вырастет новое поколение грузин и забудет об Абхазии. Но это не так. В Грузии выросло новое поколение грузин, которое никогда не примирится с беззаконием и несправедливостью. Новое поколение грузин не хочет мести, а хочет примирения и начала отношений с чистого листа", - сказал М.СААКАШВИЛИ,

При этом Президент Грузии подчеркнул, что это примирение не с позиции униженного народа, а "с позиции сильной и развивающейся страны".

Как сообщал УНИАН, сегодня в непризнанной Республике Абхазия начались выборы в парламент - Народное Собрание. Парламент состоит из 35 депутатов. По данным Центральной избирательной комиссии, на эти места баллотируются 108 кандидатов.