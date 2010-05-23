В Польше продолжается борьба с рекордным наводнением

Спасательные службы Польши и обычные поляки продолжают укреплять противопаводковые валы, которым во многих местах из-за высокого уровня воды в реках угрожает прорыв, который может привести к подтоплению новых местностей.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, глава польского правительства Дональд ТУСК на последнем заседании кризисного штаба заявил, что высокий уровень воды в реках сохраняется уже неделю после начала наводнения в стране, которое по своим масштабам уже превысило так называемое "наводнение тысячелетия" 1997 года.

"Что касается состояния рек, то ничего пока не возвращается в норму. Уровень воды сильно снизился лишь на юге, но там, где территории подтоплены, ситуация остается крайне сложной", - сказал он.

По данным пресс-службы правительства Польши, спасательные работы, кроме спасательных служб и добровольцев, проводят 2,5 тысячи солдат. В работах задействованы также 23 вертолета и 31 одна амфибия.

Д.ТУСК призвал не поддаваться панике и не верить слухам о возможном прорыве дамбы во Вроцлавку, назвав эту информацию неправдивой, и попросил пользоваться информацией кризисного штаба.

По данным польских СМИ, от подтоплений пострадали около 100 тыс. семей 38-миллионной Польши.

При этом из-за затопления больше 20 тысяч были эвакуированы.

Угрожающей остается ситуация в польской столице Варшаве, где подтопления в случае прорыва противопаводковых валов возможны в 9-ти из 18-ти районов города.

Городские власти, несмотря на то, что уровень воды в Висле уменьшился со вчерашних 780 сантиметров до 755 сантиметров, поручила закрыть в понедельник около 120 образовательных заведений в районах, которым угрожает подтопление.

Сложная ситуация также во Вроцлаве на западе Польше, где вчера затоплен жилищный массив с 6,5 тысячами жителей.

По данным властей, наводнение уничтожило в Польше 300 километров автомобильных дорог и 70 километров железнодорожных путей.

Как сообщал УНИАН, польское правительство предусмотрело на помощь пострадавшим от наводнения 150 млн. долларов.

Каждая пострадавшая польская семья сможет получить около 2 тысяч долларов так называемой оперативной помощи и рассчитывать на средства для восстановления уничтоженного жилья.