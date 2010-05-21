Во Франции строят гигантскую мечеть

В Марселе 20 мая началось строительство крупнейшей во Франции мечети. Как сообщает AFP, здание сможет вмещать до семи тысяч человек. Открытие запланировано на 2012 год.

Большая мечеть в Марселе станет первым специализированным зданием для отправления мусульманского культа в городе. До ее открытия приверженцы ислама, которых в городе насчитывается около 250 тысяч, должны будут, как и раньше, молиться в импровизированных мечетях, устроенных в подвалах домов и в складских помещениях.

Вместе с помещением для молитвы в мечети также будут располагаться библиотека, медресе, ресторан и чайная. К мечети будет примыкать 25-метровый минарет.

Строительство марсельской мечети было одобрено в 2001 году мэром города Жан-Клодом Годэном (Jean-Claude Gaudin). Решение неоднократно оспаривалось в суде представителями ультраправых движений, но в 2009 году было одобрено окончательно.

Во Франции проживают, пишет Лента.ру, по разным оценкам, от пяти до шести миллионов мусульман. Находящиеся у власти правоцентристы во главе с президентом Николя Саркози придерживаются мнения, что интеграция мусульман во французское общество необходима, так как стимулирует зарождение умеренного ислама.