С 1 марта визы в ФРГ, Бельгию и Голландию оформляет отдельная фирма

Посольства Франции и Италии в Украине рассматривают возможность привлечения международной компании VFS при оформлении украинцам виз для посещения своих государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Жан-Поль ВЕЗИАН.

Отметив, что в рамках ЕС среди посольств проводятся соответствующие консультации, Ж.П.ВЕЗИАН сообщил: “Вскоре посольство Италии присоединится к этому проекту, если не ошибаюсь, с первого апреля”.

Относительно позиции посольства Франции, то Ж.П.ВЕЗИАН отметил, что оно также рассматривает возможность присоединения к системе выдачи виз не прямо, а через компанию, но, подчеркнул он, “решение в Париже еще не существует”. В то же время посол заявил: “Мы можем присоединиться к этому решению”.

По его словам, это существенно облегчило бы работу посольства с одной стороны, а с другой - сократило бы срок ожидания украинских граждан визы.

“Мы оставляем украинцам открытой возможность обращаться непосредственно в посольство, но мы хотим вывести за пределы посольства эти службы с тем, чтобы дать возможность украинцам сократить срок ожидания”, - сказал посол, объяснив, что, выдавая до 50 тыс. виз в год, посольство имеет огромные трудности с их оформлением, тогда как люди вынуждены ожидать визу по несколько недель, в некоторых случаях - до 10 недель.

В то же время Ж.П.ВЕЗИАН отметил, что решение о выдаче визы будет приниматься посольством, а не фирмой - через нее только сокращается процедура приема и проверки документов от граждан. “Это даст возможность сэкономить время и улучшить качество предоставления услуг”, - добавил посол.

Отвечая на вопрос, когда Париж будет принимать окончательное решение по этому поводу, Ж.П.ВЕЗИАН, что его коллега в Москве уже согласился присоединиться к данному эксперименту, и что, возможно, это заставит МИД Франции прийти к такому разрешению и по отношению к Киеву. “Но я не уверен, что эта система может быть задействована до лета этого года”, - сказал посол, не исключив, в то же время, ее внедрение до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2007 года посольства Федеративной Республики Германия, Королевства Бельгия и Королевства Нидерландов в Украине положили начало сотрудничеству с международной компанией VFS с целью ускорения проработки обращений по визовым вопросам. В частности, компания VFS будет обслуживать визовые ходатайства граждан Украины, которые будут обращаться за получением виз государств Бенилюкс. При этом компания берет ответственность за формирование полного пакета документов апликанта, его подачу в посольство и дальнейшее возвращение документов заявителю. За эти услуги на счет компании взимается определенная уплата, а сбор за оформление визы в размере 35 евро платится отдельно.

В пресс-службе МИД проинформировали, что указанное решение вызвано стремлениям посольств к улучшению консульского обслуживания граждан Украины в контексте реализации положений будущего Соглашения Украина - ЕС об упрощении оформления виз, проект которой парафирован в Хельсинки 27 октября 2006 года.