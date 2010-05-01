Зурабов предупредил о последствиях выхода из договора по ЧФ

Выход Украины из соглашения по Черноморскому флоту может привести к тому, что перечисленная РФ арендная плата за базу превратится в часть украинского госдолга, заявил посол России в Украине Михаил Зурабов.

"Денонсация договора автоматически будет сопровождаться тем, что средства, которые сейчас Россия перечислит в качестве оплаты за будущую аренду, превратятся в часть украинского государственного долга", - приводит его слова Лента.ру.

При этом посол РФ на Украине подчеркнул, что "слабо представляет", что могло бы привести к разрыву Украиной "одного из важнейших, ключевых международных договоров". Зурабов отметил, что денонсация договора возможна, однако государство, сделавшее такой шаг, превращается в изгоя и ему будет "чрезвычайно сложно" восстановить свою репутацию на международной арене.