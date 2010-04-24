Немецкие экологи отозвали иск против Nord Stream

Судебное разбирательство обвинений немецких экологов в адрес строителей газопровода "Северный поток" отменено сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Союзы защитников природы в ходе консультаций с представителями консорциума Nord Stream нашли компромиссный вариант. Факт достижения мирового соглашения подтвердили обе стороны. Иск, поданный в Высший административный суд в Грейфсвальде, отозван, заявила глава земельной организации Союза защиты природы BUND Коринна Цвилаг (Corinna Cwielag). Она пояснила, что строители согласились с мнением экспертов, внесли поправки в проект и сделали его более приемлемым с экологической точки зрения.

"Проектировщики дали гарантии и заверили, что будут приняты дополнительные меры в целях защиты природы", - цитирует агентство ots эксперта Международной экологической организации Всемирный фонд дикой природы (WWF) Йохена Лампа (Jochen Lamp). По его словам, консорциум также пообещал выделить более десяти миллионов евро на реализацию природоохранных проектов. "Достигнутое соглашение – это большой успех. Мы рады, что смогли внести свой вклад в обеспечение защиты природы в акватории Балтийского моря", - подчеркнул эколог.