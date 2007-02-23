Как снизить зависимость от российских нефти и газа

Прибалтийские страны и Польша договорились построить к 2015 году в Литве атомную станцию, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от России, сообщает Reuters. Окончательное соглашение о строительстве будет подписано в середине 2008 года. Польша пока официально не присоединилась к проекту.

Президент Литвы Валдас Адамкус заявил, что в планах государств - построить несколько ядерных реакторов. Доля Литвы в проекте составит 34 процента, а остальных партнеров - 22 процента. Кроме того, Литва попытается привлечь к строительству Швецию и Чехию.

Новую атомную станцию предполагается построить около уже существующей Игналинской, на 70 процентов обеспечивающей страну энергией. Мощность станции составит 3,2 гигаватта, а стоимость - около 5-6 миллиардов евро.

Ранее представители "Транснефти" заявляли, что участок трубопровода "Дружба", по которому ранее поступала нефть в Литву, возможно, ремонтироваться не будет. Единственный прибалтийский НПЗ Mazeikiu Nafta не получает российской нефти уже с июля 2006 года. Кроме того, АЭС позволит прибалтийским странам сэкономить на поставках газа, который они закупают в России по европейским ценам.

Лента.ру