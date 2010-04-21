Авиакатастрофа под Смоленском: в Польше отрабатывают все версии

Польские следователи не имеют права обнародовать доказательства по делу о катастрофе самолета Президента Польши Леха Качиньского под Смоленском без согласия российской прокуратуры, которая ведет следствие.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом на пресс-конференции в Варшаве сообщил председатель Окружной военной прокуратуры Иренеуш ШЕЛЁНГ.

В то же время И.ШЕЛЁНГ, как и генеральный прокурор Польши Анджей ШЕРЕМЕТ, присутствующий на пресс-конференции, отметили хорошее сотрудничество польских следователей с российскими коллегами.

По словам И.ШЕЛЁНГА, польских следователей (четыре военных прокурора, пять работников жандармерии и три представителя Агентства внутренней безопасности), получили доступ к материалам дела, а также принимали участие в прослушивании около 50 свидетелей по этому делу. "Более того, нам разрешили ставить конкретные вопросы", - отметил он.

Польские прокуроры призвали не строить версии на основе сообщений в СМИ, которые не отображают полной картины произошедшего.

Они сообщили, что на сегодняшний день не отбрасывают ни одну из версий, и признали, что не ожидают быстрого расследования дела.

«Ни одна из них (версий) не является доминирующей, ни одной не отбрасываем», - сказал на пресс-конференции представитель Комиссии по исследованию авиакатастроф Министерства обороны Польши Збигнев ДРОЗДОВСКИЙ.

Справка УНИАН. По данным ряда СМИ, самолет Л.Качиньского в условиях густого тумана спустился слишком низко и зацепил крылом дерево, что привело к авиакатастрофе. Причиной столь низкого восхождения мог быть 60-метровый овраг, из-за чего приборы показывали пилоту безопасную высоту.

Российские масс-медиа подчеркивали, что диспетчер аэродрома "рекомендовал" пилоту посадить самолет на другом аэродроме из-за сильного тумана, но тот не послушался.

Польская газета Rzeczpospіta со ссылкой на анонимного представителя аэропорта Смоленская написала, что диспетчеры в условиях такого густого тумана были обязаны запретить посадку самолета, а не "рекомендовать".

Перед этим Gazeta Wyborcza писала, что за 15 минут до посадки самолета Президента Польши диспетчеры запретили приземление российскому Ил-76, на борту которого были работники ФСБ РФ.