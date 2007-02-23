Литва угрожает сорвать переговоры России с ЕС

Литва может присоединиться к Польше, ветировав переговоры Европейского Союза и России по новому договору о сотрудничестве.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Зигмантас ПАВИЛЬОНИС, сообщает «Рейтер».

Причиной называется то, что российская «Транснефть» в июле из-за утечки закрыла ветку нефтепровода «Дружба», ведущую к НПЗ литовской Mazeikiu Nafta, и до сих пор не открыла ее.

«Мы хотим, чтобы этот вопрос был вынесен на обсуждение на весеннем саммите Европейского Союза», - сказал З.ПАВИЛЬОНИС. Саммит назначен на 8-9 марта.

«Мы думаем, что ЕС должен повлиять на процесс. Мы обратились к президенту, но ничего не произошло», - добавил З.ПАВИЛЬОНИС.

З.ПАВИЛЬОНИС заявил, что если ЕС не надавит на Россию, чтобы та открыла ветку «Дружбы» в Литву, «есть идея заблокировать переговоры с Россией». «Мы можем стать второй Польшей», - резюмировал он, ссылаясь на аналогичное вето Польши, введенное из-за запрета на импорт в Россию польского мяса.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года представитель Росприроднадзора заявил, что аварийный участок нефтепровода "Дружба", по которому нефть поставлялась из России в направлении Литвы, будет закрыт примерно до февраля 2007 года.

Тогда "Транснефть" сообщала, что после июльской утечки нефти участок трубопровода в Брянской области, по которому нефть перекачивается на белорусские НПЗ и в Литву, проходит независимую экспертизу. Цель экспертизы - установить, возможна ли модернизация или необходима прокладка новой трубы. Компания не называла предполагаемые сроки работ.

"Транснефть" также опровергала предположения литовских политиков и ряда экспертов о том, что за приостановкой поставок нефти по аварийному участку может стоять стремление Москвы надавить на Вильнюс, выбравший покупателем НПЗ Mazeikiu Nafta польскую группу PKN Orlen вместо дружественных Кремлю российских компаний.

До приостановки по нефтепроводу поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки на НПЗ Mazeikiu и экспортный морской терминал Бутинге.