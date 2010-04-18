Супруги Качиньские похоронены в замке Вавель

Президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария погребены под звон колоколов в замке Вавель, передает корреспондент РИА Новости.

В момент, когда гробы переносились в крипту, раздался 21 артиллерийский залп. В этой части церемонии участвовали только родственники президентской четы и их ближайшие друзья. Два гроба помещены в саркофаг янтарного цвета. Размер саркофага 238х154х65 сантиметров, верхняя плита весит 600 килограммов. На саркофаге высечены имена Леха и Марии Качиньских (без даты рождения и даты смерти) и крест.

Возле саркофага Леха и Марии Качиньских установлена специальная таблица в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском.

После окончания траурной церемонии в воскресенье вечером крипта открыта для посещения.