Обама отменил поездку в Польшу
22:52, 17 апреля 2010Мир
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Президент США Барак Обама отменил поездку в Краков на похороны президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь президента Роберт Гиббс.
"Президент принял решение отменить поездку в Польшу из-за извержения вулкана в Исландии", - цитирует РИА "Новости".
Ранее планировалось, что Обама вылетит в Польшу вечером в субботу.
Из-за выброса пепла вулканом в Европе нарушено авиасообщение.
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