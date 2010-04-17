Обама отменил поездку в Польшу

22:52, 17 апреля 2010
Мир
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Президент США Барак Обама отменил поездку в Краков на похороны президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь президента Роберт Гиббс.

"Президент принял решение отменить поездку в Польшу из-за извержения вулкана в Исландии", - цитирует РИА "Новости".

Ранее планировалось, что Обама вылетит в Польшу вечером в субботу.

Из-за выброса пепла вулканом в Европе нарушено авиасообщение.

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