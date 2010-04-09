В Киргизии объявлен двухдневный траур

В Киргизии, начиная с сегодняшнего дня, объявлен двухдневный траур по погибшим в ходе беспорядков 6 и 7 апреля.

В стране приспущены флаги, пройдут траурные мероприятия, сообщает радио «Свобода».

По последним данным, в результате народных волнений погибли 75 человек, пострадали более тысячи.

Президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ заявил, что не хочет верить в то, что за переворотом в его стране стоит Россия, но в тоже время обвинил в случившемся внешние силы.

Он также сообщил, что не намерен уходить в отставку и готов на переговоры с оппозицией, захватившей власть.

Ситуация в Бишкеке остается сложной. Народные дружинники и милиция пытаются предотвратить новую волну погромов и мародерства.

Как сообщает «Газета.ру», по словам главного врача станции «скорой помощи» Бишкека Гульнары ТАШИБЕКОВОЙ, в течение ночи неизвестные дважды покушались на автомобили «скорой помощи», машинам преграждали дорогу.