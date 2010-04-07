Заложник оппозиции – глава МВД Киргизии – при смерти, вице-премьеру выбили глаз

Сведения о гибели главы МВД Киргизии Молдомусы Конгантиева не соответствуют действительности, заявил исполняющий обязанности начальника пресс-службы министерства Рахматилло Ахмедов. "Эта информация (о смерти министра) вымышленная, ложная", - сказал Ахмедов в среду в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

В то же время сайт "Фрегана.ру" сообщает, что Конгантиев очень сильно избит и находится в тяжелейшем состоянии. В местную больницу доставили и другого заложника оппозиции – вице-премьера Акылбека Жапарова, которому напавшие на него выбили глаз. Представителей власти попытался защитить один из лидеров митинга Серен Шейшенов, из-за чего он сам получил серьезные травмы. В толпе даже не поняли, как сами задавили ногами своего лидера, сообщает Newsru.

Между тем в столкновениях есть раненые и погибшие. Их число постоянно растет. По последним данным министерства здравоохранения, погибли 17 человек, пострадали 142. Митингующие призывают идти на штурм всех силовых ведомств, спецслужб.