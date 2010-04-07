Польша разочарована сотрудничеством с РФ в расследовании трагедии Катыни

Польша разочарована сотрудничеством с российской властью в деле расследования расстрела советским НКВД польских офицеров в Катыни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Института народной памяти (IPN) Польше Януш КУРТИКА.

Он назвал ключевым участие российской стороны в расследовании этого преступления, которое унесло жизни нескольких тысяч польских военнопленных.

«Сейчас сотрудничество с РФ разочаровывает», - сказал Я.КУРТИКА.

Он напомнил, что Польша самостоятельно начала расследовать Катынское дело после того, как российская военная прокуратура в 2004 роке закрыла свое следствие.

IPN исследует, были ли массовые убийства, которые произошли в Катыни, военным преступлением или преступлением против человечности или геноцидом.

Я.КУРТИКА сказал, что работники института проводят работу с родственниками погибших, а также с властями стран, которые имеют документы по этому делу.

Он отметил положительное сотрудничество в расследовании с Украиной и Германией, подчеркнув, что, кроме России, сложно сотрудничать в этом деле также с Беларусью.

«Предоставленные польской стороне тома дела не вносят ничего нового в нашу информацию. Но, несмотря на это, нам не разрешили сделать ксерокопии, объясняя, что они имеют гриф «секретно», - сообщил Я.КУРТИКА о предоставленных россиянами документах.

Руководитель Института народной памяти также отметил, что россияне не предоставили часть документов, о существовании которых известно полякам, в частности, акт о закрытии дела российской военной прокуратурой.

Я.КУРТИКА заявил, что IPN будет продолжать расследование, выразив надежду, что Россия изменит свою позицию и «откроется» для сотрудничества.

Как сообщалось, поляки безрезультатно добивались доступа к советским архивам, которые получила в наследство Россия, чтобы исследовать документы о расстреле НКВД польских офицеров в марте 1940 года.

Офицеров, которых держала в концентрационных лагерях после захвата Польши советская армия, расстреляли в селе Катынь неподалеку от Смоленская, в селе Медное возле Твери и под Харьковом.

По данным польских историков, НКВД расстрелял от 15 до 19 тыс. офицеров, что составляло половину офицерского состава тогдашней армии Польши.

В 2004 году Военная прокуратура РФ закрыла расследование этого дела. Российская власть также отказалась реабилитировать расстрелянных польских офицеров и признать родственников жертв пострадавшими.