Российские солдаты пройдут парадом по Крещатику

В День Победы 9 мая российские военнослужащие примут участие в праздничном параде в Киеве. Эту информацию подтвердил РИА Новости первый замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Колмаков.

Парад в Киеве пройдет на Крещатике. Ранее сообщалось, что договоренность об участии российских военнослужащих в торжествах была достигнута во время визита нового президента Украины Виктора Януковича в Москву. Правда, тогда речь шла о совместном параде в Севастополе.

Колмаков уточнил, что россияне примут участие и в военном параде в Белоруссии. В этой стране совместные торжества пройдут в Брестской крепости, сообщает Лента.ру.

Украинский президент будет находиться в День Победы в Москве по приглашению российского руководства. На Красной площади также пройдет торжественный парад, в котором помимо российских военнослужащих примут участие по 75 солдат от каждой страны-участницы антигитлеровской коалиции - Великобритании, США и Франции. Кроме того, в параде планируется участие по одной роте от каждой из стран СНГ.

По словам Колмакова, согласование участия в параде военнослужащих стран СНГ находится на заключительном этапе. Всего по Красной площади должны пройти около 10 тысяч военнослужащих.

Грузинских военных на парад не пригласили. "Приглашения направлялись государствам-участникам СНГ. Грузия не входит в СНГ. Я думаю, другие комментарии здесь излишни", - сообщил журналистам руководитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ полковник Алексей Кузнецов.