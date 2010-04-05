Вступил в силу новый Визовый кодекс ЕС
Комментарий МИД
Новый Визовый кодекс Европейского Союза сегодня вступил в силу.
Визовый кодекс Совет министров ЕС одобрил 25 июня 2009 года.
Министерство иностранных дел Украины приветствовало вступление в действие нового Визового кодекса Европейского Союза.
Как заявил посол по особым поручениям МИД Украины Сергей АЛЁШИН, Визовый кодекс ЕС содержит ряд важных положений, которые напрямую касаются граждан Украины. В частности, возможность непосредственно обращаться в консульские учреждения, четкую процедуру обжалования решения консульского работника, возможность апелляционного обжалования.
Очень важным, по словам С.АЛЁШИНА, является положение кодекса о необходимости достойного и адекватного отношения к заявителю со стороны персонала консульства.
С.АЛЁШИН отметил, что миграционно-визовые отношения между Украиной и ЕС продолжают регулироваться соглашением об упрощении оформления виз, а новый Визовый кодекс ЕС будет применяться в случаях, которые напрямую этим соглашением не регулируется.
«Таким образом, если по отношению к гражданам Украины будут попытки применить нормы именно Визового кодекса, конечно, есть основания такие подходы обжаловать», - сказал он.