Вступил в силу новый Визовый кодекс ЕС

Новый Визовый кодекс Европейского Союза сегодня вступил в силу.

Визовый кодекс Совет министров ЕС одобрил 25 июня 2009 года.

Министерство иностранных дел Украины приветствовало вступление в действие нового Визового кодекса Европейского Союза.

Как заявил посол по особым поручениям МИД Украины Сергей АЛЁШИН, Визовый кодекс ЕС содержит ряд важных положений, которые напрямую касаются граждан Украины. В частности, возможность непосредственно обращаться в консульские учреждения, четкую процедуру обжалования решения консульского работника, возможность апелляционного обжалования.

Очень важным, по словам С.АЛЁШИНА, является положение кодекса о необходимости достойного и адекватного отношения к заявителю со стороны персонала консульства.

С.АЛЁШИН отметил, что миграционно-визовые отношения между Украиной и ЕС продолжают регулироваться соглашением об упрощении оформления виз, а новый Визовый кодекс ЕС будет применяться в случаях, которые напрямую этим соглашением не регулируется.

«Таким образом, если по отношению к гражданам Украины будут попытки применить нормы именно Визового кодекса, конечно, есть основания такие подходы обжаловать», - сказал он.