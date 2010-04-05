100 тысяч человек требовали роспуска парламента Монголии

В центре монгольской столицы Улан-Баторе состоялась массовая демонстрация протеста против падения уровня жизни населения. Около 100 тысяч участников акции потребовали роспуска парламента в случае, если правительство не распределит среди жителей страны доходы от эксплуатации национальных сырьевых ресурсов, передает Газета.Ru.

Инициаторы демонстрации обвинили входящие в правительственную коалицию «Монгольскую народно-революционную партию» и «Демократическую партию Монголии» в обмане избирателей и отказе выполнить свои обязательства о распределении дивидендов горнорудной промышленности среди беднейших слоев населения, которые должны были представляться путем правительственных грантов или через создание специального фонда социальной помощи. «Мы даем властям 72 часа на размышление. В случае игнорирования наших требований акции протеста перейдут в следующую стадию», – заявили демонстранты.

Они подчеркнули, что партии, обманувшие монгольских граждан, не имеют морального права оставаться у власти, и парламент должен быть распущен.