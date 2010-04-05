России нужны в Украине еще 3-4 консульства

В МИД России считают целесообразным открыть дополнительно 3-4 консульства для обеспечения интересов граждан России в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказала директор консульского департамента МИД РФ Андрей КАРЛОВ, выступая на «круглом столе» в Госдуме России «О развитии двойного гражданства и положении граждан РФ, постоянно проживающих и временно пребывающих за рубежом».

«Мы хотели бы открыть 3-4 точки дополнительно в Украине», - сказал А.КАРЛОВ.

По его словам, речь идет о городах Украины, где нет российских консульств.

В тоже время, он отметил, что это будет завесить от того, будут ли выделены на эти цели дополнительное финансирования.

«Вопрос в том дадут ли нам деньги или нет. Это вопрос не только приобретения зданий, в первую очередь вопрос в штатном расписании нашего департамента. Из того, что есть дополнительно выделить людей для работы в этих точках просто невозможно», - сказал А.КАРЛОВ.

Отвечая на вопрос УНИАН, какую позицию занимают украинские власти, он сообщил, что в сентябре прошлого года вопрос открытия дополнительных консульств поднимался на консультациях с украинской стороны

«Даже при том правительстве и при том президенте какого-то неприятия я не видел», - сказал он.

Он отметил, что в консульстве РФ во Львове работает только три человека, при том, что «этот регион сложный для наших соотечественников».

Кроме этого, А.КАРЛОВ сообщил, что консульских учреждений во многих других странах также недостаточно.

В материалах к «круглому столу» «О развитии двойного гражданства и положении граждан РФ, постоянно проживающих и временно пребывающих за рубежом» сообщается, что в странах постсоветского пространства на начало 2010 года находилось почти 800 тис. российских граждан, из них в Украине – 85 тыс.106 человек.

Как известно, на сегодняшний день работают консульский отдел посольства России в Киеве, генеральное консульство России в г. Харьков, генеральное консульство России в г. Одесса, генеральное консульство России в г. Львов и генеральное консульство России в г. Симферополь.