Янукович в Москве встретился с патриархом Кириллом

15:07, 05 апреля 2010
Мир
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Сообщает официальный сайт

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который находится с однодневным рабочим визитом в Москве, встретился с предстоятелем Русской православной церкви, патриархом Московским и всея Руси Святейшим КИРИЛЛОМ.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Сегодня же В.ЯНУКОВИЧ окрестил внука своего школьного товарища, а также посетил Новодевичье кладбище, где возложил цветы к могилам космонавта Георгия Берегового и первого президента России Бориса Ельцина.

На кладбище состоялась короткая поминальная служба.

Ожидается, что во второй половине дня В.ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

 

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