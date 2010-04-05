Янукович в Москве встретился с патриархом Кириллом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который находится с однодневным рабочим визитом в Москве, встретился с предстоятелем Русской православной церкви, патриархом Московским и всея Руси Святейшим КИРИЛЛОМ.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Сегодня же В.ЯНУКОВИЧ окрестил внука своего школьного товарища, а также посетил Новодевичье кладбище, где возложил цветы к могилам космонавта Георгия Берегового и первого президента России Бориса Ельцина.

На кладбище состоялась короткая поминальная служба.

Ожидается, что во второй половине дня В.ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.