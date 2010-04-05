Смертника остановили у входа в горотдел милиции в Ингушетии

Два милиционера погибли, двое ранены при взрыве у здания ГОВД в г. Карабулак (Ингушетия).

Смертник пытался зайти во внутренний двор здания, где проходил утренний развод личного состава и находилось много людей, сообщил РИА Новости представитель пресс-центра МВД РФ.

"Когда неизвестный попытался войти в здание, он был остановлен сотрудниками милиции-стажерами. В этот момент смертник привел в действие взрывное устройство. Действия сотрудников помогли предотвратить более тяжкие последствия", - сказал собеседник агентства.

Второй взрыв прогремел у здания ГОВД через час после первого, когда на месте первого взрыва работала следственно-оперативная группа.

"Он (подорвавший себя во время утреннего развода смертник) приехал на автомобиле, и было предположение, что машина может быть заминирована. Были приняты все меры безопасности, и в итоге сомнения сотрудников подтвердились - машина взорвалась", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-центра МВД России, предположительно, бомба в машине была с часовым механизмом. При втором взрыве жертв не было.

По похожему сценарию боевики действовали в Кизляре (Дагестан) 31 марта. Тогда был подорван автомобиль, а спустя некоторое время на месте ЧП, где в этот момент работали оперативники, раздался второй взрыв - бомбу привел в действие смертник, предположительно, переодетый милиционером. Тогда жертвами стали 12 человек, более 20 пострадали.