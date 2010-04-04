"Краснорубашечники" в Бангкоке второй день блокируют 5-звездочные отели
17:05, 04 апреля 2010Мир
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Требуют досрочных выборов
В Таиланде десятки тысяч сторонников бывшего премьер-министра Таксина ЧИНАВАТА второй день блокируют территорию крупнейшего в Бангкоке торгового района, где среди прочего расположены магазины класса "люкс" и 5-звездочные отели.
Так называемые краснорубашечники требуют немедленной отставки нынешнего правительства Абхисита ВЕТЧАЧИВЫ, роспуска парламента и проведения досрочных виборов, сообщает радио «Свобода».
Власти предупредили митингующих, что если они не разойдутся, им грозит до одного года лишения свободы, а также крупные денежные штрафы.
До сих пор силы правопорядка воздерживаются от разгона протестной акции.
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