"Краснорубашечники" в Бангкоке второй день блокируют 5-звездочные отели

В Таиланде десятки тысяч сторонников бывшего премьер-министра Таксина ЧИНАВАТА второй день блокируют территорию крупнейшего в Бангкоке торгового района, где среди прочего расположены магазины класса "люкс" и 5-звездочные отели.

Так называемые краснорубашечники требуют немедленной отставки нынешнего правительства Абхисита ВЕТЧАЧИВЫ, роспуска парламента и проведения досрочных виборов, сообщает радио «Свобода».

Власти предупредили митингующих, что если они не разойдутся, им грозит до одного года лишения свободы, а также крупные денежные штрафы.

До сих пор силы правопорядка воздерживаются от разгона протестной акции.