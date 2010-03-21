Россия поможет в техобеспечении единственной украинской подводной лодки
03:44, 21 марта 2010Мир
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Обещали в штабе ВМФ РФ
Россия поможет Украине в техническом обеспечении единственной украинской подводной лодки «Запорожье».
Об этом заявил первый заместитель начальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал Олег БУРЦЕВ в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Газета.Ru».
«Мы активизируем нашу работу, у нас есть обращение украинской стороны в обеспечении подводной лодки, которую они отремонтировали и которая будет ходить», - сказал он.
По словам О.БУРЦЕВА, отношения между российским и украинским ВМФ «становятся разумными и человечными».
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