Россия поможет в техобеспечении единственной украинской подводной лодки

Россия поможет Украине в техническом обеспечении единственной украинской подводной лодки «Запорожье».

Об этом заявил первый заместитель начальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал Олег БУРЦЕВ в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Газета.Ru».

«Мы активизируем нашу работу, у нас есть обращение украинской стороны в обеспечении подводной лодки, которую они отремонтировали и которая будет ходить», - сказал он.

По словам О.БУРЦЕВА, отношения между российским и украинским ВМФ «становятся разумными и человечными».