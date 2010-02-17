Украина стала основным поставщиком рабочей силы в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил директор Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин РОМОДАНОВСКИЙ во время встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Основной поставщик и рабочей силы, и гостей - Украина», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ

В свою очередь В.ПУТИН отметил, что больше всего въезжают на территорию РФ людей из Украины, на втором месте - Узбекистан, на третьем месте - Казахстан.

«2,8 млн. человек из Украины, 1,5 млн. человек из Узбекистана и 1,4 млн. - из Казахстана», - сказал В.ПУТИН.

К.РОМОДАНОВСКИЙ уточнил, что это данные на 31 декабря 2009 года.

По его словам, в Российской Федерации сегодня находится 4,891296 млн. иностранных граждан. При этом количество законно работающих крайне незначительно - 332 тыс. человек.

Он сообщил, что ФМС, ужесточив порядок выдачи разрешений иностранным гражданам на работу в 2009 году, сократила количество таких разрешений на 30% и тем самым защитила российского работника.