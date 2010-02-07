Евросоюзу нужна своя армия

Германия всегда поддерживала идею создания войск Евросоюза (ЕС), сообщает РосБизнесКонсалтинг. Такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле на конференции по проблеме безопасности в Мюнхене. По мнению Г.Вестервелле, войска ЕС должны быть способны быстро и эффективно реагировать в кризисных ситуациях, действуя в интересах всей международной организации в целом, а не в интересах какого-либо государства, в нее входящего. Эти вооруженные силы должны подчиняться Европарламенту.

По словам немецкого министра, создание войск ЕС придаст этой организации больший политический вес. В то же время Г.Вестервелле отметил, что данные вооруженные силы не направлены против кого-либо конкретно, а их создание не имеет под собой целью нарушить сложившуюся систему безопасности в мире.