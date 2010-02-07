Евросоюзу нужна своя армия
Германия за создание объединенных войск
Германия всегда поддерживала идею создания войск Евросоюза (ЕС), сообщает РосБизнесКонсалтинг. Такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле на конференции по проблеме безопасности в Мюнхене. По мнению Г.Вестервелле, войска ЕС должны быть способны быстро и эффективно реагировать в кризисных ситуациях, действуя в интересах всей международной организации в целом, а не в интересах какого-либо государства, в нее входящего. Эти вооруженные силы должны подчиняться Европарламенту.
По словам немецкого министра, создание войск ЕС придаст этой организации больший политический вес. В то же время Г.Вестервелле отметил, что данные вооруженные силы не направлены против кого-либо конкретно, а их создание не имеет под собой целью нарушить сложившуюся систему безопасности в мире.