Украину поставили в пример 166 странам

Украину отметили среди 26 стран, которые вовремя уплатили взносы в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций.

Всего 26 стран своевременно уплатили взносы в регулярный бюджет ООН на 2010 год, сообщает Центр новостей ООН.

При этом большинство стран не выполнили свои финансовые обязательства перед организацией, правила которой требуют, чтобы взносы в регулярный бюджет за текущий год были уплачены к 31 января.

Но к этой дате всего 26 из 192 стран-членов ООН полностью уплатили взносы в регулярный бюджет на 2010 год. В коротком списке вовремя рассчитавшихся с Организацией – Армения, Таджикистан, Украина и Эстония. К 1 февраля свои финансовые обязательства перед Организацией полностью выполнили еще Латвия и Самоа.

Также с небольшим опозданием – 4 февраля – в полном объеме уплатила свой взнос Российская Федерация.

Следует отметить, что размер взноса каждого государства в регулярный бюджет определяется как доля от общих расходов Организации. Шкалу взносов каждые три года устанавливает Генеральная Ассамблея ООН. При этом учитываются уровень развития экономики и численность населения стран-членов.

В частности для Украины в текущем году эта сумма составила 1,8 млн. долларов.

Как известно, финансовые обязательства члена ООН состоят из трех частей: взнос в регулярный бюджет, выплаты на миротворчество и расходы на содержание международных трибуналов. Сейчас существует еще и отдельная смета расходов на капитальный ремонт здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.