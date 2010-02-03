Польша заняла шестое место в рейтинге инвестиционно привлекательных стран
Отчет AT Kearney
Польша заняла шестое место в рейтинге 2010 AT Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index среди 25 наиболее инвестиционно привлекательных стран в мире.
Согласно отчету международной консалтинговой компании AT Kearney, которым располагает УНИАН, Польша в рейтинге поднялась на рекордные 16 позиций с 22-го места, которое страна занимала в последнем презентованном исследовании в 2007 году.
Польшу опередили Китай, сохранивший лидерство, США, поднявшиеся на вторую позицию, вытеснив Индию, которая замыкает тройку лидеров рейтинга 2010 года.
Бразилия, занявшая 4-е место, поднялась на две ступеньки, а замкнувшая пятерку лидеров Германия поднялась с 10-го места.
Аналитики AT Kearney считают более перспективными инвестиции в Польшу, чем в Австралию, Мексику, Канаду и Великобританию, которая заняла 10-е место в рейтинге.
Украина не вошла в число 25 наиболее инвестиционно привлекательных стран.
Из соседей Украины в этот рейтинг вошла Россия, которая опустилась с 9-го на 18-е место, и Румыния, которая заняла 16-е место (ранее не входила в первую 25-ку).
AT Kearney, которая провела опрос руководителей самых крупных компаний в мире, сообщила, что большинство из них не ожидают заметного оживления экономики раньше 2011 года.
Половина из опрошенных руководителей заявили о намерении приостановить инвестиции, ожидая дальнейшего развития ситуации на мировых рынках.
Как сообщал УНИАН, Польша в 2009 году благодаря росту ВВП на 1,7% впервые в истории вошла в шестерку крупнейших экономик Европейского Союза, который объединяет сегодня 27 европейских государств.
Польша вступила в ЕС в мае 2004 года.