Тимошенко объяснила, где качать нефть и газ

Кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обещает в случае победы на президентских выборах добиваться пересмотра черты спорной границы в Черном море между Украиной и Румынией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время сегодняшней встречи с общественностью Тернополя.

«Я не разделю реляций, что все было хорошо и достигнута стабильность и понимание в этом вопросе. Шельф Черного моря – это наша экономическая независимость и наша политическая независимость, это мощь и конкурентоспособность нашего государства. Поэтому я буду жестко поводить работу, чтобы вернуть справедливость. И то, что было несправедливо по отношению к Украине, должно быть пересмотрено», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила убеждение, что в случае разработки шельфа Черного моря Украина сможет обеспечить себя собственной нефтью и газом на сотни лет. «При глубоком бурении – более 2 тысяч метров - мы сможем добраться до тех потоков, которые дадут нам возможность с большой части света качать нефть и газ, так рельеф построен. Это знают ученые и корпорации, которые занимаются добычей нефти», – утверждает Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля 2009 года Международный суд ООН в Гааге вынес решение, в котором отметил, что о.Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении серединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зонах Украины и Румынии в Черном море было в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контр-меморандум.

Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считала, что Змеиный является не островом, а скалой. Украина доказывала, что Змеиный все же является островом и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа нужно разделить в пропорции 1 к 3, то есть 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Остров Змеиный является территорией Украины, что закреплено в договоре о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией 1997 года.